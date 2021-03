EURO 2021 Atacantul Adrian Petre: "Sa ne coboram asteptarile". Romania debuteaza miercuri, contra Olandei, la Budapesta

"Acum doi ani eram cotati chiar cu sansa a patra daca imi aduc bine aminte. Acum suntem cu sansa a treia din ce am vazut. Atunci am facut surpriza si cred ca lumea se asteapta sa facem la fel si anul acesta. Dar cred ca trebuie sa ne coboram asteptarile, nu si speranta si increderea, doar asteptarile pentru a nu fi dezamagiti apoi. Sa o luam pas cu pas, ca acum doi ani. Asa trebuie sa facem si acum, nu sa ne gandim ca Ungaria nu ne va pune probleme sau ca ne putem califica lejer. Sunt meciuri grele, la acest nivel nu mai sunt asa diferente. Asa cum am fost noi o surpriza acum doi ani, asa poate fi Ungaria acum", a afirmat el, potrivit site-ului FRF "Inseamna o responsabilitate si o mandrie sa fiu prezent la al doilea Campionat European consecutiv. Sunt constient ca sunt asteptari de la mine si de la echipa. Iar eu cred ca sunt pregatit sa ajut echipa. Eu nu simt presiune, simt doar responsabilitate. Cred ca daca fiecare isi stie rolul din echipa atunci vom face o figura frumoasa", a adaugat jucatorul formatiei UTA.Petre a mentionat ca absenta fanilor de la aceasta editie a Campionatului European reprezinta un dezavantaj pentru Romania."Suntem constienti ca va fi o atmosfera diferita fata de acum doi ani. Atunci ne-au ajutat foarte mult suporterii, a fost o emulatie fantastica in jurul nostru si asta ne-a dat putere. Acum trebuie sa abordam diferit meciurile. Dar noi avem incredere in fiecare jucator si fiecare om care poate sa aduca un plus echipei. Este un minus pentru noi faptul ca nu vor fi fani. Ne va dezavantaja absenta lor, dar trebuie sa ne ambitionam mai mult. Acum se juca si in Ungaria si probabil ar fi fost foarte multi suporteri romani. Dar stim ca vor fi in fata televizoarelor alaturi de noi. Important este sa castige echipa si asa vom face fericiti si oamenii de acasa", a explicat atacantul. Reprezentativa de fotbal Under-21 a Romaniei se afla in prezent la Budapesta unde va participa in perioada 24-31 martie la faza grupelor Campionatului European de tineret din Ungaria si Slovenia. Distribuita in Grupa A, alaturi de tara gazda, Germania si Olanda, selectionata Romaniei va disputa toate cele trei partide la Budapesta, pe Stadionul Uj Bozsik.Programul Romaniei U21:24 martie, 22:00: Romania - Olanda27 martie, 19:00: Ungaria - Romania30 martie, 19:00: Germania - RomaniaPrimele doua clasate ale fiecarei grupe se vor califica in faza eliminatorie a competitiei care se va disputa intre 31 mai si 6 iunie 2021.Citeste si: