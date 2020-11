Adrian Porumboiu l-a facut praf pe arbitrul meciului CFR - Gaz Metan: "A ramas in fundul gol pe teren"

"Am vazut un arbitraj care n-ar trebui sa existe nicaieri in lumea asta. Nu m-a surprins ca nu s-a dat un 11 metri care a fost si ca nu s-a dat un gol care era valabil. Dar arbitrul s-a demascat si a ramas exact in fundul gol pe teren in momentul in care a dat 5 minute de prelungiri, nu s-au jucat nici 3 minute, fara schimbari, fara intreruperi, si la o lovitura de la colt pentru CFR, tu fluieri finalul partidei", a declarat Porumboiu."Ce, ma, ti-era frica? Lasa-i sa execute lovitura de la colt, era in timpul regulamentar. In acel moment, dupa parerea mea, arbitrul a ramas in fundul gol pe teren, descult, exact cum l-a nascut mamitica lui. N-are de ce sa poarte niciodata un costum de arbitru un asemenea om, care isi arata pe fata tendinta clara de a favoriza o echipa", a completat Porumboiu la PRO X.