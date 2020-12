Adrian Porumboiu nu-l iarta pe Coltescu: "Unde s-o fi crezut el ca arbitreaza?" Ce spune despre centralul Hategan

"Daca l-au adus la export, sa fie sanatosi cu el cu tot. Vor urma sanctiuni, dar nu impotriva echipelor. Nici turcii, nici cei de la PSG nu au vreo vina. Pentru Hategan, avand un parcurs excelent, nu ii cade bine. Nu e vinovat cu nimic. Toleranta zero cand vine vorba de rasism. E un gest care nu ii trebuia lui sub nicio forma. Nu are nici o culpa", a spus Porumboiu pentru Prosport, aruncand astfel o parte din vina si pe oficialii Federatiei care l-au promovat pe Coltescu."Acum sunt atatea microfoane, se aude si ce se discuta in casti. Traducerile nu mai sunt greu de facut. Nu trebuie sa stii vreo limba straina ca sa intelegi. Negru in orice limba din lume e negru, e foarte usor de intuit. Nu pot sa imi dau seama ce a fost in capul lui, unde s-o fi crezut el ca arbitreaza? Nu mai spun nimic de Coltescu, am zis atatea de-a lungul timpului", a completat Porumboiu.Citeste si: Filmul evenimentelor de pe stadionul "Parc des Princes" din Paris. Ce-au vazut francezii de la L'Equipe