Senzatie pe Coasta de Azur. Antrenorul roman de la Nisa si-a ingenuncheat marea rivala si e pe val in campionatul Frantei

Au marcat Thuram '34, Gouiri '74 si Maurice '90+1. Pentru romanul Ursea e un succes cu dubla rezonanta. In primul rand, Nice si-a surclasat marea rivala de pe Coasta de Azur, mult mai cunoscuta grupare din Marsilia. Apoi, formatia din Nisa a legat a treia victorie la rand in Ligue 1, cu care a urcat pana pe locul 10 in clasament, la o distanta de numai cateva puncte de pozitiile care asigura calificarea in cupele europene.Tot sambata, Rennes a invins in deplasare FC Metz, scor 3-1 ( goluri Doku '18, Terrier '38 - penalti, Guirassy '88 / Yade '90). In minutul 51, de la Rennes a fost eliminat Jeremy Doku.Partidele Strasbourg - Lens, Brest - Angers, Dijon - Reims, Montpellier - Bordeaux, Nantes - Lorient, Lille - Nimes si Lyon - Paris Saint-Germain se vor disputa duminica.Citeste si: