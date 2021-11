Probleme mari pentru un fotbalist de la FC Barcelona! Va lipsi trei luni din cauza unor probleme cardiace

Barcelona a primit o nouă veste proastă. Kun Aguero va fi indisponibil trei luni din cauza problemelor care i s-au descoperit la inimă. Lui Aguero i s-a făcut rău în timpul meciului cu Alaves, a fost scos de pe teren şi dus la spital cu ambulanţa, iar doctorii i-au pus diagnosticul: aritmie.

Barca a anunţat că Aguero va lipsi trei luni de la antrenamente şi va urma un tratament sub îndrumarea doctorului Josep Brugad. Totuşi, acesta ar putea lipsi mai mult. În cele trei luni va fi evaluată eficacitatea tratamentului, apoi se va stabili dacă poate reveni pe teren sau nu.

