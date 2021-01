O echipa cu un buget de doar 700.000 de euro a eliminat-o pe Real Madrid. Casanova a dat golul victoriei

In comparatie, campioana en titre a Spaniei are un buget pentru sezonul 2020/2021 de aproape 500 de milioane de euro.Jose Juan Figueras, portarul echipei Alcoyano, unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren in meciul de miercuri, va implini, la 25 ianuarie, 42 de ani, iar atacantul Juli, care a intrat pe teren in minutul 60, are varsta de 39 de ani.Alcoyano, echipa orasului Alcoy din regiunea Valencia, a promovat anul trecut din liga a patra in liga a treia. Formatia a jucat si in prima liga, dupa Al Doilea Razboi Mondial, dar de obicei evolueaza in ligile a treia si a patra.Real Madrid a fost eliminata, miercuri, din 16-imile Cupei Spaniei, dupa ce a fost invinsa, in deplasare, cu 2-1 (0-1), dupa prelungiri, de Alcoyano.Militao a deschis scorul pentru formatia care ocupa locul 2 in LaLiga, in minutul 45. Gazdele au reusit sa trimita meciul in prelungiri, dupa reusita lui Solbes, din minutul 80.Ramon Lopez a fost eliminat, in minutul 110, si Alcoyano a jucat finalul prelungirilor in inferioritate numerica.Cu toate acestea, Casanova a dat lovitura pe contraatac, in minutul 115.