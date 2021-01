Continua criza la FC Barcelona. Alegerile pentru presedintia clubului au fost amanate. Care e motivul

Guvernul regional, care s-a intalnit vineri cu reprezentanti ai Barcei, a extins joi restrictiile pentru a combate raspandirea virusului. Oamenii isi pot parasi localitatea doar pentru serviciu, educatie sau din motive medicale.Consiliul electoral al clubului FC Barcelona a validat joi candidaturile lui Joan Laporta, Victor Font si Toni Freixa la functia de presedinte al gruparii.Josep Maria Bartomeu, care era presedinte din anul 2014, a demisionat in luna octombrie in urma presiunii suporterilor actionari.Alegerile, pentru care nu a fost stabilita o noua data, sunt decisive pentru Barca, care se confrunta cu dificultati atat financiare cat si sportive, noteaza AFP."Clubul constata imposibilitatea organizarii alegerii la data prevazuta din cauza restrictiilor de circulatie impuse de guvern", a declarat Barca intr-un comunicat.Clubul a cerut guvernului catalan sa autorizeze votul prin corespondenta pentru alegerea presedintelui sau de catre cei 110.000 de suporteri -actionari.Amanarea alegerilor inseamna ca nu va exista un nou presedinte la sfarsitul lui ianaurie pentru ultima saptamana din mercato de iarna.Barcelona a avut un inceput de campionat foarte dificil si, in ciuda unor progrese in ultimele saptamani, este doar pe locul 3 in La liga, la 7 puncte de liderul Atletico Madrid , ce are doua meciuri mai putin disputate. Echipa catalana o va intalni pe PSG in optimile de finala ale Ligii Campionilor (turul pe 16 februarie, returul pe 10 martie).Citeste si: FOTO Cea mai buna prietena a Biancai Andreescu e o tenismena fotomodel. Cat de apropiate sunt cele doua