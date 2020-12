Inca o tragedie in fotbalul din Argentina. A murit selectionerul care a dus nationala in finala Mondialului din 2014

Sabella, selectioner al Argentinei in perioada 2011-2014, s-a retras din activitate dupa Cupa Mondiala din Brazilia, unde Argentina a fost invinsa in finala de Germania, in prelungiri, scor 1-0.Dupa o cariera de jucator in care a evoluat pentru River Plate, Estudiantes, Sheffield United si Leeds, Sabella a deveit antrenor in 2009, la Estudiantes, reusind castigarea Copei Libertadores.Citeste si: Povestea dramatica de viata a lui Sebastian Coltescu, arbitrul implicat in scandalul de rasism. A vrut sa se sinucida, si-a pierdut parintii si a divortat de doua ori