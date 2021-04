Reactia dura a presedintelui UEFA dupa crearea Superligii Europene: Un scuipat in fata pentru toti iubitorii fotbalului

El considera propunerea drept una rusinoasa, care vine din partea unor cluburi "manate de aviditate".Ceferin a reafirmat ca jucatorii care vor evolua la cluburile ce fac parte din aceasta liga "vor fi interzisi" din competitiile internationale si nu vor mai putea sa-si reprezinte echipele nationale.Proiectul Superligii europene a fost anuntat oficial, duminica seara, printr-un comunicat oficial al cluburilor fondatoare."Douasprezece dintre cele mai importante cluburi europene anunta ca au ajuns la un acord pentru crearea unei noi competitii, Super Liga, guvernata de gruparile sale sale fondatoare. Cluburile fondatoare spera sa se angajeze in discutii cu UEFA si FIFA pentru a gasi cele mai bune solutii pentru noua liga si pentru fotbal in ansamblu", se arata in comunicat.Cele 12 cluburi fondatoare sunt AC Milan FC Bafrcelona, Interazionale Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City Real Madrid si Tottenham.Presedintele acestui grup este Florentino Perez , conducatorul de la Real Madrid