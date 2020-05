Alessandro Del Piero, spitalizat la Los Angeles

Ziare.

Del Piero, care locuieste in prezent in metropola californiana, a anuntat chiar el vestea, postand o fotografie in care poate fi vazut pe patul de spital."Nici acum nu imi vine sa cred cum o mica piatra de trei milimetri poate face atat de mult rau", a scris fostul capitan emblematic al "Batranei Doamne".In varsta de 45 ani, Alessandro Del Piero a marcat 290 de goluri si a oferit 81 de assist-uri in 706 meciuri disputate in tricoul lui Juventus. El a imbracat, totodata, de 91 de ori tricoul selectionatei Italiei, pentru care a inscris de 27 de ori.