Alex Baluta, primul roman care a revenit pe teren dupa pauza provocata de pandemia de coronavirus

Baluta a fost titular pentru Slovan intr-o partida disputata in deplasare cu cei de la FK Teplice, intr-o restanta a campionatului ceh de fotbal, din etapa a XXIII-a.Gazdele au invins cu scorul de 2-0, iar Baluta a fost scos de pe teren dupa circa o ora de joc, minutul 56, fara sa aiba foarte mari realizari pe teren.Partida a fost disputata, cum era si firesc, fara spectatori.Si campionatul din Cehia a fost suspendat la mijlocul lunii martie, dar s-a reluat la o saptamana dupa reluarea Bundesligii. Marti si miercuri vor avea loc meciurile noii etape, cea cu numarul 25.Slavia Praga lui Nicusor Stanciu e pe primul loc cu 58 de puncte, urmata de Viktoria Plzen cu 50 si de Jablonec cu 40.Un alt roman care joaca in Cehia este Florin Nita, de la Sparta Praga.In Cehia au fost inregistrate 314 decese in urma infectarilor cu Sars-CoV-2.Alexandru Baluta a fost transferat de Slavia Praga de la Universitatea Craiova , iar in prezent e imprumutat la Liberec.