CFR Cluj debuteaza azi in grupele Europa League. Alex Chipciu: "Ar fi bine sa incepem cu dreptul. TSKA are prima sansa"

"Stim ca este o echipa foarte buna, au progresat foarte mult in ultimii ani. Ar fi foarte bine pentru noi sa incepem cu dreptul, nu sunt foarte multe meciuri sa ai timp de recuperat si e important sa incepi cu dreptul, mai ales in aceste competitii. Bulgarii in momentul de fata, daca au doua echipe in Liga Europa, sunt mai bine decat noi. Pentru faptul ca ei joaca acasa ar avea prima sansa. Asa, cred ca valorile sunt sensibil egale", a spus Chipciu, conform news.ro.El a vorbit si despre faptul ca pe majoritatea stadioanelor in aceasta perioada se joaca fara public: "Cred ca toti cei care joaca fotbal simt ca fotbalul fara suporteri e foarte sec".Meciul TSKA Sofia - CFR Cluj va avea loc joi, de la ora 19.55, in prima etapa a grupei A din Europa League.