Alex Chipciu, dupa dezastrul cu fosta echipa, FCSB: "Imi pare rau ca am gresit, poate meciul mergea spre 0-0"

"Am luat bataie, au fost mai buni ca noi, rezultatul lor este meritat. E usor sa cauti acum scuze, nu am avut puterea sa iesim din aparare, dar asta e viata, iti mai da si lucruri grele.Imi pare rau ca am gresit, poate meciul mergea spre 0-0. Am facut greseli, am jucat si in 10, dar asta este, trebuie sa ne ridicam, sa fim mai puternici. Avem 3 puncte in spatele lor, dar speram sa recuperam, nu avem ce face", a declarat Chipciu la Digisport, mijlocasul CFR-ului gafand la primul gol marcat de FCSB. Formatia FCSB a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 , echipa CFR Cluj, in etapa a XXVIII-a a Ligii I. Campioana a evoluat din minutul 40 cu un jucator mai putin, dupa eliminarea lui Arlauskis.Golurile au fost marcate de Olaru '49, Tanase '62 si Morutan '78.