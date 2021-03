Alex Cicaldau a dat doua goluri in Armenia, dar degeaba: "Sunt trist, nu ma pot bucura"

"Ne-am retras la 2-1, mai ales dupa cartoasul rosu, am incercat sa mentinem rezultatul, dar din pacate am pierdut. Sunt trist, nu ma pot bucura, am dat doua goluri, dar echipa a pierdut. Cred ca trebuie sa uitam acest meci, sunt increzator pe viitor", a declarat Cicaldau la Pro X. Romania a fost invinsa, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-2 (0-0), de echipa Armeniei, in etapa a III-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Tricolorii au fost condusi cu 1-0, au condus cu 2-1 si jucat in inferioritate numerica, dupa eliminarea lui Puscas, din minutul 77, primind apoi doua goluri.Au marcat: Spertian '56, Haroian '86, Barseghian '89 (p) / Cicaldau '62, '72.Citeste si: