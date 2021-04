Ce se intampla cu fotbalistul Alex Ionita dupa ce a fost prins cu seringa in vena

"Am aflat din presa de astazi despre o noua declaratie a jucatorului Alexandru Ionita cu privire la situatia in care este implicat alaturi de alti trei sportivi de la echipa de fotbal Astra Giurgiu . In calitatea mea de presedinte al Agentiei Nationale Anti-Doping doresc sa fac urmatoarele precizari: In discutia pe care am avut-o cu jucatorul , cand a venit la ANAD, acesta mi-a marturisit ca ceea ce a declarat colegilor ofiteri anti-doping in cadrul investigatiei din luna septembrie 2019 este real, motiv pentru care i-am facut singura recomandare pe care o am la dispozitie ca presedinte, adica sa respecte prevederile legale, respectiv sa se prezinte la convocarile Comisiei de audiere si sa spuna adevarul. Precizez ca jucatorul a fost informat cu privire la prevederile legale aplicabile in astfel de cazuri.Sportivul a venit insotit de Victor Becali , cel care i-a subliniat faptul ca, major fiind, este decizia lui si ca, avand in vedere ca exista riscul sanctionarii de pana la patru ani, trebuie sa faca o alegere asumata si in cunostinta de cauza.Jucatorul a ales sa depuna marturie si sa confirme ceea ce a relatat colegilor mei, in cadrul investigatiei din septembrie 2019. Ulterior, a avut numeroase aparitii in spatiul public in care a oferit amanunte in legatura cu aceasta vizita si din speta in derulare, pozitii ce pareau sincer asumate.In rolul meu de presedinte al ANAD si alaturi de colegii mei din institutie ramanem in continuare la dispozitia persoanelor care activeaza in sport pentru a oferi informatii despre domeniul anti-doping si respectarea reglementarilor in vigoare", a precizat Balaj, potrivit site-ului ANAD.In septembrie 2020, jucatorii Kehinde Fatai, Takayuki Seto si Alexandru Ionita de la Astra Giurgiu au urmat un tratament interzis de Agentia Mondiala Antidoping si au fost suspendati provizoriu de ANAD.Cei trei au urmat un tratatment intravenos cu vitamine si minerale la o clinica privata din Bucuresti, care a postat in scop publicitar imagini cu ei pe retelele de socializare.Agentia Nationala Antidoping (ANAD) s-a autosesizat si a deschis o ancheta. Acest tip de tratament devine unul interzis de WADA daca prin perfuzie este introdusa in corpul unui sportiv o cantitate mai mare de 100 de mililitri la 12 ore si exista suspiciuni ca acea cantitate a fost depasita.In ianuarie, potrivit presei Alexandru Ionita a recunoscut in fata comisiei ANAD ca a efectuat un tratament considerat dopaj de WADA, alaturi de Fatai si Seto.Gsp.ro a notat insa, miercuri, ca Alexandru Ionita a dat o noua declaratie scrisa, in care sustine ca marturia sa din ianuarie a fost data in urma unor presiuni enorme si la dictarea oficialilor ANAD.