Un fundas cu 17 selectii la nationala Romaniei a semnat cu Hermannstadt. Fotbalistul era liber de contract

"Bine ai (re) venit la FCH, Alexandru Matel! AFC Hermannstadt anunta cu bucurie revenirea unuia dintre cei mai iubiti fotbalisti care a imbracat vreodata tricoul echipei! Este vorba despre fundasul lateral Alexandru Matel, care s-a intors la FCH din postura de jucator liber de contract. Acesta a semnat pe o perioada de un an si jumatate", se arata intr-un comunicat al AFC Hermannstadt.In varsta de 31 de ani, Alexandru Matel are in palmares 17 selectii pentru echipa nationala a Romaniei si a evoluat pana acum la Farul Constanta, Delta Tulcea, Astra Giurgiu Dinamo Zagreb (3 campionate si doua cupe castigate), AFC Hermannstadt si Universitatea Craiova.FC Hermannstadt s-a despartit de trei jucatori in pauza de iarna, fundasii Angel Bastos, Luca Florica si mijlocasul haitian Soni Mustivar.FC Hermannstadt va disputa primul meci oficial din 2021 pe 10 ianuarie, de ora 19:00, in deplasare, contra celor de la FC Viitorul Constanta, o restanta din etapa a 10-a a Ligii I.