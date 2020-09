Alex Maxim, gol salvator pentru echipa lui Marius Sumudica, in minutul 90

Conform news.ro, golul de 2-2 a fost marcat de Alexandru Maxim, in minutul 90, din penalti.Gaziantep FK a deschis scorul prin Demir, in minutul 7. Gazdele au inscris prin Aydogdu '50 si Ideye '61. Maxim a jucat pe toata durata partidei. Si Alin Tosca a fost integralist.Gaziantep FK a inregistrat pana acum in actuala editie de campionat doua remize si o infrangere.