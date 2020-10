FOTO si VIDEO Mijlocasul roman Alex Mitrita a ajuns in Arabia Saudita. Fanii lui Al-Ahli l-au primit regeste

🎥 الروماني ⁧ألكسندر مارتيتا⁩ محترف الأهلي الجديد يصل جدة.. pic.twitter.com/7ApQM52Jbi - صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) October 17, 2020

Inca de la aeroport, Mitrita a fost intampinat de numerosi fani ai echipei din Arabia Saudita, care s-au ingramadit sa faca poze cu internationalul nostru."Sunt foarte fericit ca sunt aici. Al-Ahli este un club mare si va fi o provocare pentru mine. Sper sa castig titluri la aceasta echipa", au fost primele declaratii ale lui Mitrita, cu fularul alb-verde al sauditilor in jurul gatului. Al Ahli va debuta in noua editie de campionat in aceasta seara, cu nou-promovata Al Batin.