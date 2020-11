Alex Mitrita a marcat pentru Al Ahli, in Arabia Saudita, la o zi dupa ce a devenit in premiera tata

Conform agerpres.ro, gazdele au deschis scorul prin Omar Al Somah (28), Mitrita a majorat scorul in min. 69, la o zi dupa ce a devenit tatal unei fetite. Golul oaspetilor a fost inscris de Julio Tavares (90+5), din penalty.Mitrita, schimbat in min. 84, a reusit al doilea sau gol in Arabia Saudita in cinci meciuri In clasament, pe primul loc se afla Al Shabab, cu 14 puncte (6 jocuri), urmata de Al Hilal, 13 p (5 j), echipa antrenata de Razvan Lucescu , 13 p (5 j), Al Ahli SFC, 13 p (6 j), etc.Citeste si: Cea mai mare ciudatenie din viata lui Maradona. Masina nemaivazuta condusa de fostul fotbalist