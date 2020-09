VIDEO Alex Mitrita a inscris doua goluri pentru New York City. Romanul nu mai marcase din februarie

Hope you weren't late tuning in to tonight's match...



30 seconds in from Alexandru Mitrita ⚡️🔥💨 #NYCFC pic.twitter.com/Bnd45c4sJF - New York City FC (@NYCFC) September 26, 2020

MITRIGOL with the first-half brace 🔥 #NYCFC pic.twitter.com/fiqq1DECw3 - New York City FC (@NYCFC) September 27, 2020

Conform news.ro, Mitrita a marcat in in secunda 30 si in minutul 43. Pentru internationalul roman sunt primele sale goluri dupa intreruperea cauzata de pandemie, precedenta reusita fiind consemnata in luna februarie.Celelalte goluri au fost marcate de Tinnerholm '25 si Medina '88. Alexandru Mitrita a jucat pana in minutul 86.