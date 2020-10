VIDEO Alex Mitrita vine la nationala in forma maxima. Gol fenomenal dupa o cursa dintr-un careu in altul. A marcat de 4 ori intr-o saptamana

One-man counter attack!



Fotbalistul echipei New York City a inscris o "dubla" in MLS in meciul cu Inter Miami (3-1), asta dupa ce marcase alte doua goluri etapa trecuta, cu Cincinnaati.Mai mult, unul dintre golurile semnate de Mitrita in confruntarea de sambata cu echipa din Miami patronata de David Beckham a fost o adevarata opera de arta. Fostul jucator al Craiovei a luat mingea din propriul careu si a facut o cursa senzationala pana la marginea careului advers, de unde a reusit sa marcheze, profitand si de o deviere a unui fundas advers.