VIDEO Alex Mitrita, interviu la 11.000 de metri inaltime. 35 de ore de zbor in 10 zile pentru fotbalistul nationalei: "Gata, mi s-a luat"

Astfel, conform frf.ro, fara a pune la socoteala timpul petrecut prin aeroporturi, Mitrita va strange in intervalul 4-14 octombrie aproximativ 35 de ore de zbor. "Alex a plecat pe 4 octombrie din Miami (unde jucase) la New York (3 ore de zbor), apoi spre Paris (7 ore si jumatate), la Bucuresti (3 ore), a ajuns la Keflavik (5 ore), va poposi la Oslo (3 ore), retur la Bucuresti (3 ore), intoarcere la Amsterdam (3 ore) si back to New York (8 ore)", noteaza sursa citata.Alex Mitrita a acceptat un interviu video inedit, realizat in avionul care a dus echipa nationala a Romaniei in Islanda, la 11.000 de metri altitudine: