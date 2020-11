VIDEO Interviu cu Alexandru Albu, surpriza lui Mirel Radoi la nationala: "Batem Irlanda de Nord cu 1-0 sau 2-0"

"Am intalnit colegi minunati, am muncit din prima zi, stim ca ne asteapta o lupta grea. Am fost primit bine si chiar m-a surprins pentru ca sunt jucatori de mare valoare. Ma inteleg bine cu Camora, Balgradean, Manea. Eu am inceput fotbalul pentru a putea juca la echipa nationala, ma bucur ca am reusit sa ajung aici, sper sa mai fiu convocat. Vreau sa ajung intr-un campionat puternic, poate Spania, Italia, si vreau cat mai multe meciuri la echipa nationala. Va fi foarte greu cu Irlanda de Nord, sunt sigur ca vom castiga aceasta batalie, 1-0, 2-0 pentru noi ar fi suficient", a declarat Albu, conform news.ro.Miercuri, de la ora 21.45, Romania va juca impotriva Irlandei de Nord, la Belfast, ultima partida din Grupa 1 a Diviziei B a Ligii Natiunilor.Citeste si: VIDEO Mesajul de 4 secunde cu care Mirel Radoi si tricolorii nationalei mari i-au incurajat pe cei de la tineret