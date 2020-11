Alex Chipciu, dupa esecul CFR-ului cu AS Roma: "Meciul cu TSKA Sofia va fi decisiv pentru calificare"

"Nu este un rezultat favorabil pentru noi pentru ca am pierdut. Va fi decisiv meciul de joi cu TSKA Sofia. Daca vom castiga acel meci, mai pastram sanse de calificare, dar depindem si de rezultatul din celalalt meci. Ma feresc de clisee sa spun ca meciul de joi este decisiv, dar pastram sanse in continuare. Intalnim o echipa (n.r. - TSKA Sofia) pe care am batut-o in tur, stim ca nu va fi usor, suntem insa in cursa sa mergem mai departe. Roma ne-a batut categoric in ambele meciuri , asta este fotbalul", a declarat Chipciu la postul Digisport, conform agerpres.ro.CFR Cluj a fost invinsa de AS Roma cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in Grupa A a competitiei de fotbal Europa League. AS Roma a obtinut calificarea in saisprezecimile de finala ale competitiei in urma acestui succes.Roma ocupa primul loc, cu 10 puncte, urmata de Young Boys, 7 puncte, CFR Cluj, 4 puncte, TSKA, 1 punct.Urmatoarele meciuri vor avea loc pe 3 decembrie, AS Roma - Young Boys si CFR - TSKA.