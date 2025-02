Alexandru Mitrita a marcat un nou gol pentru New York City FC (Video)

Alexandru Mitrita a marcat un gol pentru New York City FC, care a obtinut prima sa victorie din actualul sezon al ligii profesioniste nord-americane de fotbal (MLS), 2-0 cu DC United, duminica, la Washington.

Mitrita a reusit al doilea sau gol in sapte partide pentru formatia newyorkeza, in min. 35, din pasa brazilianului Heber. Fostul jucator al Universitatii Craiova a fost inlocuit in min. 48. Al doilea gol al oaspetilor a fost inscris de Heber (56), aceasta fiind prima reusita a atacantului venit de la Rijeka.

Oaspetii au ratat si un penalty, in min. 45, prin Maximiliano Moralez.

La DC United, fostul international englez Wayne Rooney a fost integralist.

In clasamentul Conferintei de Est, continua sa conduca DC United, cu 14 puncte (8 jocuri), urmata de Toronto FC, 13 puncte (7 j), Philadelphia Union, 13 puncte (8 j), Columbus Crew, 13 puncte (8 j), etc. New York City FC se afla pe locul 8, cu 8 puncte (7 j) . Primele sapte clasate se califica in play-off.

