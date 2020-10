Debut cu stangul pentru Denis Alibec in campionatul Turciei. Colegul de echipa Cristi Sapunaru a fost eliminat

Daca portarul Silviu Lung junior si fundasul Cristi Sapunaru au fost titulari la gruparea din Kayseri, Alibec a inceput meciul pe banca de rezerve, fiind introdus in joc abia in minutul 66, cand scorul era 2-1 pentru oaspeti.Ulterior, Kayserispor a ramas in inferioritate numerica dupa cartonasul rosu "direct" primit de Sapunaru in minutul 75.