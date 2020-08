Alibec, interzis la Legia Varsovia. Polonezii au luat un atacant, pe care l-a dorit si Dinamo

Legia Varsovia s-a reorientat si l-a adus pe atacantul Rafael Lopes, de la Cracovia.Coleg cu Hanca si Rapa, fotbalistul portughez a avut un sezon foarte bun in prima liga poloneza, a inscris 12 goluri pentru echipa sa.100.000 de euro a costat transferul lui Rafael Lopes la Legia.In iarna, polonezii au oferit 900.000 de euro pe roman, insa patronul Niculae a cerut 1,500,0000 de euro si tranzactia a picat.Rafael Lopes a fost aproape sa vina in Romania. In 2016, Dinamo Bucuresti a fost la un pas sa-l transfere, insa portughezul a fost nemultumit de conditiile financiare oferite de clubul din Stefan cel Mare.Fotbalistul a fost propus si la FC Viitorul , pe vremea cand juca la Chaves, in prima liga portugheza, insa Hagi l-a refuzat.