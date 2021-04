Vedeta lui Bayern Munchen, relatie de iubire cu o persoana de la PSG. Povestea de dragoste senzationala a lui Alphonso Davies, canadianul crescut in casa unor romani

Canadianul venit de la Vancouver in Germania a facut usor pasul de la tanara speranta la statutul de vedeta a bavarezilor.Alphonso Davies a impresionat sezonul tecut la Bayern Munchen, atunci cand a castigat Champions League si campionatul cu echipa germana.Fotbalistul a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai bavarezilor in meciul cu Barcelona , 8-2, partida care a intrat in istorie.Si in viata personala, Alphonso Davies traieste momente de vis.El are o relatie din 2017 cu una dintre cele mai bune jucatoare de fotbal din Canada, Jordyn Huitema, care evolueaza la PSG Cei doi se cunosc de foarte mult timp si au planuri de casatorie.Jordyn Huitema a fost cu sufletul impartit la sfertul de finala din Champions League, dintre PSG si Bayern Munchen.Ea i-a tinut pumniii iubitului sau, dar a fost si cu gandul la formatie unde evolueaza, PSG.Pana la urma, francezii au avut castig de cauza si s-au calificat in semifinalele competitiei.Jordyn Pamela Huitema si Alphonso Davies. Foto: Instragram / jordynhuitemaJordyn Pamela Huitema are 19 ani si joaca din 2019 la PSG. Ea este una dintre cele mai bune fotbaliste din Europa.Jordyn Pamela Huitema, la PSG. Foto: Instragram / jordynhuitemaIn pandemie, cei doi au oferit momente amuzante pe retelele de socializare.SURSA VIDEO: Youtube / Soccer Stories - Oh My Goal Alphonso Davies are 20 de ani si a fost crescut intr-o tabara de refugiati din Canada. In Vancouver, fotbalistul lui Bayern s-a imprietenit cu fiul unui roman stabilit in Canada, Nicolas Apostol.Cei doi au petrecut o buna parte din copilarie in casa familiei Apostol din tara nord americana.Jordyn Pamela Huitema. Foto: Instragram / jordynhuitema