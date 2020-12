Un atacant de la Juventus care l-a jignit pe arbitru si-a primit pedeapsa. Cate meciuri a fost suspendat

Conform news.ro, jucatorul echipei torineze a primit cartonasul rosu, in minutul 90+6 al meciului de sambata, dupa ce i-a spus arbitrului "expresii lipsite de respect", potrivit presei italiene.Partida s-a incheiat la egalitate, 1-1, Morata marcand golul oaspetilor in minutul 21, in timp ce Letizia a egalat, in minutul 45+3.Morata va lipsi in partidele pe care Juve le va disputa cu Torino, acasa, la 5 decembrie, si cu Genoa , in deplasare, la 13 decembrie, in Serie A.Citeste si: Concluzie uimitoare la autopsia lui Maradona: inima fostului fotbalist cantarea dublu decat normal