Amatorism total in fotbalul romanesc. Totul despre un fotbal care se afla la coada Europei

Pentru prima data in istoria fotbalul mondialului, un meci de campionat ar fi putut sa se decida dupa prelungiri si lovituri de departajare. Caz unic in lume.Pandemia de coronavirus a scos la iveala lacunele mari din fotbalul romanesc, un fotbal care e in prapastie, un fotbal care este la coada Europei, un fotbal amator.Decizii luate de sefii fotbalului, programari aiurea facute de LPF , sistem competitional schimbat peste noapte.Ultimul exemplu este posibila retrogradare al lui Dinamo . O decizie care s-a luat pe baza voturilor echipelor din Liga 1 , voturi care nu pot fi obiective, niciodata. Fiecare isi vede interesul.Nimeni din fruntea fotbalului romanesc nu-si asuma vreo decizie luata. Un fotbal care nu-si merita locul in Europa, un fotbal care in loc sa progreseze, se intoarce la anii din urma.Ultima etapa din play- out a fost programata miercuri, la ora 17:00, iar marti, la orele 12:00-13:00, echipele au aflat ca vor juca meci de campionat, peste o zi."Ni s-a spus pe la 12 si ceva, marti dupa amiaza, ca o sa jucam miercuri. Chiar antrenorul voia sa faca un antrenament tare, pentru ca stiam ca nu se mai disputa nimic, saptamana aceasta.Daca LPF ne anunta dupa...ce faceam? Pai, jucatorii mei erau super obositi la meci, daca antrenorul apuca sa faca acel antrenament tare, cum era programat initial. Este incredibil ce se intampla. Nu se poate asa ceva", este confesiunea unui patron din Liga 1, pentru Ziare.comNicaieri in lume o etapa de campionat nu s-a programat cu o zi inainte, nici chiar in timpul acestei pandemii de coronavirus, nu s-a intamplat asa ceva, in alte campionate. In Romania, in Liga 1, orice este posibil."Asa tata, asa fiu", este o vorba veche din popor. Si la cluburile din liga se vad lacunele mari din fotbalul romanesc.Nu au departament de martketing, nu au departament de scouting.Totul este superficial, nu exista de proiecte de viitor.In afara de putine echipe, unde organizarea este la nivel occidental, in rest, viata echipelor depinde doar si doar de drepturile tv.Marketing nu exista, doar Universitatea Craiova, FC Viitor si CFR Cluj mai arata ca traiesc si din asta.Scoutingul este la fel, inexistent la echipele din Liga 1, de fapt scouterii sunt chiar presedintii cluburilor.Ei decid totul legat de transferuri si rezultatele se vad...Nu exista oameni specializati, care sa se duca sa descopere jucatori , nu exista nicio strategie in acest domeniu.De exemplu, in campionatul Poloniei, toate echipele din prima liga au departamente descouting, cu oameni care stiu tot ce misca in aceasta parte a Europei.In 2015, Lech Poznan a dorit sa-l transfere pe Cristi Ganea de la Viitorul si pana sa faca ooferta, sase oameni din departamentul de scouting al polonezilor l-au vazut la diferite meciuri Si acasa si in deplasare, si in oficiale si in amicale. Asta ca sa vedeti la ce nivel se afla fotbalul romanesc.Au fost meciuri in Liga 1, sezonul acesta, cand echipa oaspete s-a prezentat fara medic la un meci din campionat.Este cazul lui FC Botosani, la Bucuresti, contra lui Dinamo, nu a avut nici un doctor pe banca. Maseurul si un om din stafful moldovenilor s-au ocupat de sanatatea jucatorilor.Nu se vede nicio schimbare in fotbalul romansc, am ajuns sa jucam primele tururi preliminare in cupele europene, foarte greu, daca nu imposibil, sa ne mai calificam in grupele Champions League, de o calificare la Campionatul Mondial nici nu mai vorbim, este prea departe....