Ana Maria Prodan, avertisment dur: "Voi sta ca un doberman lângă Reghecampf"

Ana Maria Prodan nu contenește cu declarațiile la adresa relației eșuate cu Laurențiu Reghecampf, ca a intentat divorț.

Ea nu are de gând să iasă atât de ușor din peisaj și precizeaă că va sta mereu în preajma fostului soț.

„Am vorbit cu Laurențiu și am zis să facem, cumva, să închidem nebunia asta! Tot ce s-a întâmplat acum s-a vrut de foarte mulți ani. (...) Este o nebunie să spui presei să nu-ți mai folosească numele, este o nebunie să nu-ți mai folosească imaginea, pentru că de fapt tu asta ești: imagine! Eu am alte idei despre ceea ce se întâmplă, să dea Dumnezeu să nu am dreptate!

Orice s-ar întâmpla, cine se uită la mine și mă cunoaște foarte bine, știe că nu am să plec din spatele soțului meu până în secunda în care nu am să aflu tot ce s-a întâmplat! Cine mă cunoaște, vă spun eu că tremură de acum! Repet, când soțul meu va deschide ochii atunci va fi jale pe vale!

Să vă așteptați că întotdeauna am să-l susțin, chiar dacă de multe ori îl mai înțep și mai intru în el, că este firesc, pentru că a făcut niște greșeli foarte mari. Dar întotdeauna voi fi în spatele lui sau lângă el. Și eu și copiii. Războiul meu, dacă este un război cu Laurențiu, este la mine în casă, cu copiii, cu ce ne certăm noi.

Dar, în fața lumii, Anamaria Prodan va sta exact ca un doberman lângă Laurențiu Reghecampf. Dacă cineva i-a făcut rău și încearcă în continuare niciodată nu o să fie iertat în viață. Laurențiu se va trezi cu siguranță! Ce se întâmplă acum nu știe nimeni! Nici eu nu-mi explic cum, după ce stai în biserică lângă un om cu cununiile pe cap, pleci! Nu știu nici eu cum te poate amenința, obliga, vrăji oricine pe pământul ăsta! Dar cu siguranță va plăti cu vârf și îndesat, cum nu s-ar fi gândit vreodată!”, a spus Ana Maria Prodan pentru click.ro.

