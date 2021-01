Ana Maria Prodan calca in picioare neamul Becali: "Sobolaneii sa isi vada de batrinete, sa nu miste prea tare si sa ma deranjeze ca arunc foc pe nari si sar amandoi din bocanci"

Impresara fotbalului, care a fost sarita din schema la aceasta mutare, a declansat un nou atac furibund, de data aceasta la adresa fratilor Ioan si Victor Becali , cei care au perfectat transferul, dar nu l-a uitat nici pe Gigi Becali "Omul (n.r. - Gigi Becali) este cazul perfect de studiu la facultate de medicina, creier cu probleme! Acesti indivizi dubiosi si murdari de tot ce e urat pe pamant, Gigi si Giovanni, daca traiam intr-o societate normala, nu existau. Nimeni nu ii baga in seama! T ransferul lui Man la Parma este al meu 100%. Ca exista asa specimene in Romania s-au mirat si cei de la Parma. Dar cand ai asa un patron-circ in Romania nu ai ce sa faci. Trebuie sa faci orice sa iti vezi interesul. Au sunat ca doi sobolanei disperati sa faca rost de numarul patronului Parmei sa se milogeasca pentru inca un milion in plus. Eu nu ma milogesc. Eu cer oficial. Eu am cerut 13 milioane plus 2 milioane bonusuri. Ei amandoi au scos 11 in rate cu bonusuri care nu se pot atinge in 4 ani, acesti negociatori mari. Sa isi vada de minciunile lui, de Dumnezeu, ca sa nu ma apuc eu sa vorbesc.Stie el ce se intampla daca vorbesc eu. Sa isi vada amandoi de batranete linistiti pe acasa! Atat mai spun eu. Si ei amandoi stiu. Ciocul mic si joc de glezne frumos si sa isi numere banii pe care eu i-am adus in toti anii astia la Steaua . In rest, pace si liniste. Dar sa nu miste prea tare sa ma deranjeze ca arunc foc pe nari si sar amandoi din bocanci", a declarat Anamaria Prodan pentru Prosport. Citeste si: