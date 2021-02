Zanzanie in familia Becali: "Se urasc cu patima"

"Gigi Becali n-are nicio legatura cu Giovani, el il uraste pe Giovani cu patima! El n-are nicio legatura cu Giovani Becali . Sau, ma rog, probabil ca are prin afacerile pe care le au ei sau ce alte lucruri sunt, dar el sufleteste nu-l suporta pe Giovani!In ziua transferului lui Man la Parma, cand deja imi spusese toate lucrurile astea, noi aveam o problema: cum sa facem sa tragem inca o zi ca sa primim oferta din Rusia, Dennis Man dorindu-si Rusia, fiind vorba despre o echipa mare.Si Gigi exact asta mi-a zis: << Spune, tata, adevarul, nu conteaza ce se intampla! Tata, nu ma intereseaza de Giovani. Daca noi avem oferta mai buna din Rusia, asteptam pana diseara, dar sa nu ma fac de ras la patronul Parmei. Ii spunem ca jucatorul n-a mai vrut sa mearga la Parma, a vrut sa mearga in Rusia >>.Asa a fost, numai ca, in momentul in care m-a jignit, atunci am zis: << Pai, tu esti atat de nesimtit? >> . Adica, tu vorbesti cu mine si eu ma chinuiesc si astept oferte din Rusia sa-ti aduc 15 milioane de euro si tu te duci la televizor, nu astepti 30 de secunde, si ma faci pe mine praf, dar tu astepti de la mine banii astia si eu ti-am adus toti banii pe care ii ai in mana tu in momentul asta. Pai, chiar sunt tampita la infinit? Mi-a luat Dumnezeu mintile? "Citeste si>