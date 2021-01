Scandal intre Gigi Becali si Anamaria Prodan: "Du-te, ma femeie, nu fac cu tine afaceri!" vs "Nu are nimic sfant in el. L-am ajutat si cand era la puscarie"

Miercuri seara, Becali spunea ca ii da Anei Maria Prodan suma de 100.000 de euro , dupa acest transfer. Joi, Becali a avut la ProX un discurs dur la adresa ei, cu derapaje sexiste, citat de news.ro."Tot ce s-a facut, a facut numai Giovani. Nu vreau sa vorbesc de alte persoane, nici de Ana Maria, nici de nimeni. Nu ma intereseaza de ei, ca nu sunt obligat sa-i cunosc. Ce a fost pana acum, a fost. De azi incolo nu mai vreau sa vorbesc cu persoane. Vorbesc cu cine vreau eu. Si nu am nevoie sa dau raportul cuiva sau sa barfesc pe cineva. Nici pe Ana, nici pe Moggi (n.r. - impresarul Alessandro Moggi), nici pe nimeni.Eu stiu un lucru, dreptatea e dreptate si Giovanii de la A la Z a facut acest transfer. Dar prin cunostinte, ca un fel de intermediar. Da? Negocierea a fost intre noi, patronii. Totul e meritul lui si atunci nu pot fi nedrept.Nu vorbesc despre Ana Maria si nu o sa mai vorbesc niciodata in viata mea. Eu nu am vorbit in viata mea cu femei, eu nu discut cu femeile. Afaceri nu fac daca esti femeie,