"Esti mai frumos ca un rasarit de soare! Nici viata nu este peste tine" Mesajul Anei Maria Reghecampf pentru dragostea vietii ei

"15 ani de iubire fara margini, 15 ani de respect, 15 ani de fericire si implinire mi ai adus tu sotul meu se vis! Te iubesc fara limita! Cuvintele nu pot exprima dragostea ce ti o port. Iubirea neconditionata pe care o simt fata de tine... nu are limita! Nu exista ceva mai frumos decat tine ...esti iubirea vietii mele! .Nici viata nu este peste tine ... esti mai frumos decat un rasarit de soare, esti mai frumos decat un vis frumos ....Ii multumesc lui Dumnezeu ca mi te a adus in viata", a scris Prodanca pe Instagram.Cei doi au impreuna un baiat, Laurentiu, sau Reghe jr,, in varsta de 12 ani. Ana Maria are doua fete cu primul ei sot, Tibi Dumitrescu, Rebecca (21 ani) si Sarah (20 ani), in vreme ce Reghe mai are un baiat, din casnicia anterioara, Luca (19 ani).