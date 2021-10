Ana Maria Prodan, mesaj arogant și ironic de adio pentru Reghecampf VIDEO

Deși ruptura dintre Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecampf este confirmată oficial, impresara nu-i dă pace antrenorului de la Universitatea Craiova.

Ea apostat un nou mesaj pe instagram în care danseazaă în mașină pe melodia lui Cher . Strong Enough.

Prodanca cântă și rîde cu gura până la urechi refrenul melodiei:

Cause I'm strong enough

To live without you

Strong enough

And I quit crying

Long enough

Now I'm strong enough

To know

You gotta go

Pentru că sunt destul de puternică

Pentru a trăi fără tine

Suficient de puternică

Și nu mai plâng

Destul de mult timp

Acum sunt destul de puternică

Pentru a ști

Că trebuie să pleci!