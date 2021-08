“Poate vă rugați la Dumnezeu până dați colțul!” Reacție sălbatică a Anei Maria Prodan

Acesta este îndreptat împotriva presei, care a tot publicat știri despre conflictul conjugal din familia Reghecampf.“Stau foarte rar ce i drept si ma uit peste presa din Romania … articole muuuulte copiate de la un site la altul, pline de minciuna, frustrare, răutate, Invenții… cum poate cineva sa scrie ceva de genul ..”cum ești mințit de rețelele de socializare in fiecare clipa”…wow!!!Muuulte știri DE LA SURSE SAU PRIETENI DE PE LÂNGĂ FAMILIE ….mariaj care a scârțâit mereu de a lungul anilor, Reghe face sacrificiu suprem si ii da soției termen sa divorțeze in Septembrie căci este domn!! De 6 luni nu au legătura unul cu altul de când a semnat la AL AHLI JEDDAH … pffff! Dacă va mai nasteti de 1000000 de ori nu o sa simțiți dragostea pe care noi o avem!Dacă va mai nasteti de 10000 nu veți avea Sot ca al meu, dacă va mai nasteti de 10000 de ori nu veți avea familie ca a noastră! Dacă va mai nasteti de 10000 de ori nu veți avea parte de iubirea pe care eu,copiii mei si soțul meu ne o purtam!!! Aveți surse? Prieteni de familie? Eeeee uite! Noi nu avem prieteni! Ne avem doar pe noi! S a mutat de acasa? Da la echipa! CRAIOVA!!!Nu avem legătura? Alooo. Perioada AL AHLI JEDDAH AM LOCUIT ALĂTURI DE BEBETO IN SAUDI ARABIA pana la finalul contractului!!! Mințim poporul cu familia perfecta si cu dragostea noastră??? Poate va rugați la Dumnezeu pana dati colțul, sa simțiți, sa va iubiți si sa trăiți ca noi macar 5 sec din viata voastre mică si meschină!FAMILIA REGHECAMPF PRODAN ESTE UNICA, PERFECTA, INEGALABILA!!! SOȚUL MEU LAURENTIU REGHECAMPF ESTE UN BĂRBAT, TATA, SOT ULUITOR! EXEMPLUL DEMN DE URMAT!”, a scris Prodanca pe instagram, postând simbolul unui gest obscen.