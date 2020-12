Anamaria Prodan, impatimita de jocurile de noroc si de viata de noapte: "Am vandut apartamentul ca sa achit telefonul"

"Mi-au placut foarte mult jocurile de noroc, am vrut mereu sa experimentez. Mi-a placut viata de noapte, mi-a placut sa merg la cazino. Aveam foarte multi bani si puteam sa joc cat voiam eu. Nu ceream nimanui bani", a declarat Anamaria."Atunci am pierdut si casa, am vandut apartamentul ca sa achit telefonul, ca vorbeam la telefon foarte mult si pe vremea aia era un lux. Am pierdut foarte multi bani", a completat impresara, precizand apoi ca cea care a salvat-o a fost mama ei, Ionela Prodan. "Ok, ti-ai pierdut apartamentul? Stai pe strada sau stai la mine in casa, dar dupa regulile mele. Ai pierdut toti banii la cazino? Ghinion. Mananci la mine, dar mananci ce-ti dau eu", i-a transmis aceasta fiicei sale.Citeste si: Nadia Comaneci, imaginea perfectiunii la 59 de ani. Poza cu care "Zeita de la Montreal" si-a dat pe spate admiratorii