Cum insa in Regat regulile sunt extrem de stricte in privinta decentei, Anamaria nu isi poate etala calitatile fizice peste tot.Femeia impresar a gasit insa o solutie, pentru a fi in pielea ei si a nu avea probleme cu autoritatile, stiut fiind ca arabii nu agreeaza catusi de putin goliciunea femeilor, atunci cand ea este publica.Cea mai recenta fotografie a sa consta intr-o imagine de pe mare, de la bordul unui vas. Cu zambetul pe buze, Anamaria Prodan a pozat alaturi de fiul ei, Laurentiu Reghecampf Junior.Imbracata intr-un costum de baie cu strasuri, vedeta si-a etalat corpul de invidiat, care arata cu adevarat spectaculos la 48 de ani, in largul marii, departe de ochii arabilor.