Anamaria Prodan, chinuita de coronavirus. Impresara a ajuns la spital, dar si-a revenit

Anamaria Prodan a luat virusul de la jucatorii echipei Hermannstadt, club la care se afla in staff-ul de conducere."Ana a fost bine, nu a avut simptome majore la inceput. Initial, s-a simtit obosita, si a preferat sa stea in pat. A avut grija sa ii protejeze si pe ai ei, chiar e precauta. Insa duminica dimineata totul s-a schimbat. Ana s-a simtit foarte rau si a sunat la ambulanta. Nu a vrut sa mai stea, asa ca s-a prezentat de urgenta la Matei Bals unde i s-au facut radiografii la plamani", a declarat un apropiat al Anamariei Prodan pentru ziarul Click!La 24 de ore dupa ce a acuzat aceasta stare de rau, impresara se simte mult mai bine si urmeaza tratamentul doctorilor.Citeste si: E oficial: Dan Petrescu nu mai e antrenorul campioanei CFR Cluj. Conditiile in care s-a semnat rezilierea contractului