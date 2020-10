Anamaria Prodan are telefoanele ascultate de procurori: "Bani aruncati degeaba. Ma urmaresc ambiental, in casa, in masina"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Am primit o hartie acasa in care scrie ca sunt monitorizata. Scrie in hartie ca am un dosar privind manipularea rezultatelor meciurilor Gloriei Buzau. Eu nici macar nu am trecut pe la Gloria Buzau, nu am legatura cu asa ceva. Sunt bani aruncati degeaba. Stau si ma urmaresc ambiental, in casa, in masina. Eu am o viata plictisitoare, n-am nimic in afara de transferuri", a declarat Anamaria Prodan la gsp live.