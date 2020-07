Andrea Pirlo, in varsta de 41 de ani, a petrecut patru sezoane la Juventus, echipa alaturi de care a castigat de patru ori campionatul Italiei, Cupa Italiei si de doua ori Supercupa Italiei.El are 116 selectii in nationala Italiei si si-a inceput cariera la Brescia, iar apoi a mai jucat la Inter si AC Milan , incheindu-si cariera la New York City FC