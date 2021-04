Cine e campioana din tenis care s-a inscris in Programul DDB. "Parca-s mai frumoasa pe Dinamo"

"ANDREEA PRISACARIU, una din cele mai frumoase jucatoare de tenis din Romania, s-a inscris in ProgramDDB. Intrarea ei in DDB este cu atat mai importanta cu cat vine intr-un moment foarte greu, intr-un moment cand multi sunt gata sa renunte."Antrenorul meu m-a dus la meciurile lui Dinamo de cand eram mica. Am inceput sa simt si sa sufar pentru Dinamo. Dar niciodata nu am suferit ca acum. Cred ca acest club se poate salva prin noi. Uneori sunt condusa in ultimul game din setul decisiv. Adversarul are 3 mingi de meci. Atunci e cel mai greu, DAR NU POT SA MA OPRESC. Dinamo e in aceeasi situatie. 3 mingi de Liga 1 . EU NU POT SA MA OPRESC. Am cumparat bilete pana acum, cumpar pana la capat. Sunt multe meciuri pe care le-am castigat cand parea ca nu mai am nicio sansa".Andreea este campioana nationala la 3 categorii diferite de varsta. Acum joaca in turneele profesioniste. De curand a castigat turneul ITF de la Antalya si a inregistrat un salt de 84 de locuri in clasamentul WTA. Veti mai auzi de numele ei, pentru ca e abia la inceput.E crescuta sa fie o campioana. Asa suntem si noi. Avem in sange mentalitatea de campioni, de luptatori. Suntem acei suporteri care NU SE DAU BATUTI NICIODATA.Nu avem incotro. Trebuie sa salvam fiecare minge de meci. NU NE PUTEM OPRI!", este anuntul de pe pagina de Facebook Peluza Catalin Hildan-Dinamo.In paralel cu tenisul, Andreea Prisacariu e o prezenta constanta pe retelele de socializare si nu ezita sa-si etaleze cu mandrie calitatile fizice de fotomodel. "Parca-s mai frumoasa pe Dinamo", a scris ea intr-o recenta postare pe Instagram.