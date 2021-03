"Lunetistul" lui Mutu a exersat pe bibelourile bunicii. Povestea lui Andrei Ciobanu, omul meciului cu Olanda

Tanarul de 23 de ani, nascut la Barlad, loveste mingea fantastic si inca de pe vremea cand era junior marca chiar si de la mijlocul terenului.Antrenamentele cu mingea au inceput in frageda copilarie, chiar in casa. Rudele spun ca "isi facea minge din ciorapi si, cum era moda cu bibelouri, putine mai ramaneau intregi!". Apoi, ajuns la bunici in Priponesti, judetul Galati, batea mingea cu poarta curtii in loc de poarta. Si-i termina batranei toate randurile de flori!Conform gsp.ro , cand era in scoala primara, Ciobanu si colegii sai au primit drept tema un desen cu meseria pe care vor sa o urmeze. Andrei a fost primul care a terminat. "A desenat un fotbalist. Era convins ca asta va face inca de pe atunci", se amuza rudele sale.Ciobanu are traditie de sportiv in familie. Ambii parinti sunt fosti sportivi. Tatal, Constantin Ciobanu, a jucat rugby la Rulmentul Barlad, mama, Mena, a fost handbalista la echipa din oras.Pentru ca la urmasa celor de la FEPA Barlad juca doar amicale cu Vasluiul, Andrei a ajuns la FC Vaslui , echipa aflata la 60 de kilometri distanta. Facea naveta si, povestesc fostii colegi, "clubul le dadea bani doar de un abonament la 3 baieti din Barlad. Mergeau 3 pe loc! Asa ca erau luati de un parinte la soferul de microbuz si-l rugau sa-i ia pe toti trei, << joaca si ei fotbal la Vaslui! >> ".Andrei Ciobanu si-a inceput cariera de fotbalist la Barlad, sub indrumarea lui Virgil Grigoras. S-a transferat apoi cand avea 10 ani la Sporting Club Vaslui, unde a jucat sub comanda lui Catalin Grigore. Ciobanu a fost ochit de trimisii lui Hagi la 12 ani, la o Cupa Hagi-Danone desfasurata la Suceava. A avut mai multe distinctii, inclusiv cel mai bun marcator si cel mai tehnic fotbalist. In 2010 a fost transferat de Gica Hagi Hagi l-a sfatuit sa incerce portarii de la mare distanta si a intuit ca are stofa de lider. Andrei Ciobanu a fost capitanul generatiei sale la lotul national, dar si la Academia Viitorului, desi din generatia sa faceau parte, printre altii, Ianis Hagi , Florinel Coman, Carlo Casap, Doru Dumitrescu, Robert Grecu, Virgil Ghita, Tiberiu Capusa si alti jucatori deja debutati in L1.Andrei Ciobanu este genul de fotbalist cuminte. Din clasa a V-a sta la Constanta, unde a facut gimnaziul si liceul, dar merge ori de cate ori are ocazia acasa, la Barlad. De patru ani, el este intr-o relatie cu Adelina, o tanara superba, care face ravagii pe retelele sociale. CITESTE SI: