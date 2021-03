FOTO Luna de miere de vis pentru unul dintre baietii lui Anghel Iordanescu, angajat la Primaria Sectorului 5

Andrei, unul dintre baietii sai si-a unit destinele cu Oana Lavinia, iubita sa, intr-o ceremonie fastuoasa, care a avut loc la manastirea Casin.Acum, cei doi isi petrec luna de miere in Maldive, intr-un decor fantastic, pozele de pe retelele sociale fiind o marturie in acest sens.Conform redactia.ro, fiul lui Anghel Iordanescu , Andrei, care este ansolvent de Teologie,este angajat din anul 2019, la Primaria Sectorului 5, pe postul de inspector asistent. Declaratia de avere a lui Andrei Iordanescu, depusa la sfarsitul lunii aprilie 2020, confirma acest lucru. Potrivit documentului, Andrei Iordanescu, in varsta de 28 de ani detine din 2017 un teren intravilan de 450 metri patrati, o casa cu aceeasi suprafata in zona Antiaeriana Bucuresti, un Porsche Cayene fabricat in 2018, o Mazda CX5 din 2014, a primit un salariu de 24.000 de lei de la primaria Sectorului 5 si 1500 de euro dupa ce si-a inchiriat casa.Andrei este al doilea copil al lui Anghel Iordanescu, dupa Edi (42 ani) si inaintea lui Alex (27 ani) si a Mariei (24 ani).Citeste si: