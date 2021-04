Cum explica Andrei Vlad gafa monumentala pe care a facut-o in meciul de la Craiova

Vlad a gafat uluitor, la 1-0 pentru Craiova, intr-un moment in care oltenii ramasesera in zece oameni, si a facilitat victoria gazdelor.El a respins in propria poarta un sut cu latul, de la marginea careului, expediat de Dan Nistor."O decizie neinspirata. Nu am luat decizia corecta si a iesit acel gol. Nu avem ce sa facem. Trebuie sa invat din acest gol si sa merg inainte. Trebuie sa luam fiecare meci in continuare, pas cu pas, si trebuie sa obtinem victorii, ca sa ramanem acolo sus. Avem si meciuri nereusite. Dar nu avem ce sa facem. Trebuie sa muncim in continuare cat mai mult si sa castigam urmatorul meci. Problema a fost la noi, nu am avut ritmul potrivit de joc. Craiova e echipa buna, joaca un fotbal bun, paseaza foarte bine. Nu am reusit sa dam gol, daca reuseam sa dam un gol mai rapid, cred ca meciul se relansa", a declarat goal-keeperul de 22 de ani la finalul partidei.