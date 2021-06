Un roman in echipa ideala a Campionatului European de tineret

Lotul a fost selectat de cinci observatori tehnici ai forului continental, printre care s-a numarat si fostul international roman Cosmin Contra , ceilalti fiind Bostjan Cesar, Dusan Fitzel, John Peacock si Tibor Sisa.Cel mai bun jucator al turneului final a fost desemnat portughezul Fabio Vieira, iar golgheterul a fost germanul Lukas Nmecha.Germania, care a castigat titlul continental duminica seara, dupa 1-0 cu Portugalia, in finala, are nu mai putin de sase reprezentanti in lotul de 23. Romania a ratat calificarea in sferturile de finala, desi nu a pierdut niciun meci in grupa turneului final din Ungaria si Slovenia (o victorie si doua egaluri), transmite Agerpres.* Portari: Andrei Vlad (Romania), Marco Carnesecchi (Italia), Diogo Costa (Portugalia);* Fundasi: David Raum (Germania), Diogo Queiros (Portugalia), Nico Schlotterbeck (Germania), Mads Bech Sorensen (Danemarca), Perr Schuurs (Olanda), Victor Nelsson (Danemarca), Ridle Baku (Germania), Jorge Cuenca (Spania);* Mijlocasi: Fabio Vieira (Portugalia), Dani de Wit (Olanda), Gonzalo Villar (Spania), Vitinha (Portugalia), Niklas Dorsch (Germania), Denis Makarov (Rusia), Arne Meier (Germania);* Atacanti: Luka Ivanusec (Croatia), Lukas Nmecha (Germania), Jacob Bruun Larsen (Danemarca), Dany Mota (Portugalia), Javi Puado (Spania).In 2019, din ''unsprezecele'' ideal al turneului final a facut parte si atacantul George Puscas