Cinci angajati FRF, testati pozitiv cu virusul Covid 19, dupa ce au intrat in contact cu lotul de la CFR Cluj

Totul se trage de campioana CFR Cluj , care a fost cazata la Centrul National de Fotbal si a avut mai multe persoane din lot testate pozitiv cu noul coronavirus."Avand in vedere situatia clubului CFR Cluj, al carui lot a fost cazat la CNF Mogosoaia si in cadrul caruia s-au descoperit mai multe cazuri COVID-19, baza de pregatire va intra in carantina.Actiunea va demara zilele viitoare, imediat dupa ce toti cei cinci angajati CNF Mogosoaia depistati si ei pozitiv vor parasi centrul de pregatire.Acestia sunt asimptomatici, iar in prezent sunt izolati in hotelul de la Mogosoaia, asteapta rezultatele unor noi teste, precum si decizia DSP Ilfov.Ultimii componenti ai lotului CFR Cluj au parasit baza de pregatire in cursul zilei de sambata.Astfel, la CNF Mogosoaia se va face o dezinfectie, iar sapte zile mai tarziu procesul va fi repetat, urmand ca baza de pregatire sa se redeschida dupa alte 7 zile.In aceste conditii, lotul Under 21, care trebuia sa se reuneasca pe 3 august la Mogosoaia, va intra in cantonament la Centrul National de Fotbal de la Buftea. Tot aici se va disputa si partida de pregatire cu Farul Constanta, programata pe 5 august", se arata in comunicatul Federatiei Romane de Fotbal.