Drama in fotbalul francez. Angajatul clubului Lorient, lovit de o lampa de luminoterapie, a decedat

Conform news.ro, barbatul avea 38 de ani, era voluntar si tatal a trei copii.Un gradinar de pe Stadionul Moustoir din Lorient a fost transportat la spital in stare grava, dupa ce o componenta a sistemului de luminoterapie folosit pentru intretinerea gazonului a cazut peste el, in timp ce se afla pe teren, la cateva minute dupa intalnirea dintre Lorient si Rennes din Ligue 1.Pompieri si reprezentanti ai serviciilor de urgenta au intervenit pentru a-i acorda victimei primul ajutor. Dupa aproape o ora in care paramedicii au incercat manevre de resuscitare, victima a fost transportata la spital.Din nefericire, medicii nu i-au putut salva viata. Alti doi angajati, aflati in stare de soc dupa accidentul colegului lor, au ajuns si ei la spital.O ancheta in acest caz a fost deschisa de politia din Lorient.Citeste si: FOTO Fosta jucatoare de tenis Marion Bartoli a devenit mama. Ea a publicat imagini cu noua membra a familiei