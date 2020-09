Fotbalistul Angel Di Maria de la PSG, suspendat 4 meciuri pentru ca a scuipat un adversar

Conform news.ro, comisia a anuntat ca investigheaza in continuare acuzatiile de rasism formulate de Neymar la adresa lui Gonzalez, o decizie fiind asteptata la 30 septembrie. Olympique Marseille a invins, la 13 septembrie, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), campioana Frantei, PSG, intr-un meci din etapa a III-a a Ligue 1. Golul a fost marcat de Florian Thauvin, in minutul 31.Dupa o incaierare generala produsa in finalul meciului, Kurzawa si Paredes (PSG), respectiv Amavi si Benedetto au fost eliminati, in minutul 90+7. Neymar a vazut si el cartonasul rosu, in minutul 90+9, dupa ce arbitrul a consultat VAR. Brazilianul l-a aplaudat apoi ironic pe centralul Jerome Brisard, care a acordat alte 12 cartonase galbene.Di Maria a scapat de eliminare, dar a fost depistat ca a scuipat dupa inregistrarile video.Dupa derbi , atacantul brazilian al echipei PSG, Neymar, l-a acuzat pe fundasul spaniol al echipei Olympique Marseille, Alvaro Gonzalez, de rasism.Comisia de disciplina a ligii franceze de fotbal profesionist l-a suspendat, la 16 septembrie, sase jocuri pe mijlocasul Layvin Kurzawa de la PSG, dupa incidentele din finalul partidei cu Olympique Marseille.Jordan Amavi (Marseille) a fost suspendat trei meciuri, Neymar (PSG) a primit doua partide plus una cu suspendare, Leandro Paredes (PSG) a "luat" doua etape de suspendare, iar Dario Benedetto (Marseille), una.Cazul lui Di Maria a fost amanat o saptamana.